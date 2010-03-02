GDO yönetmeliği yürürlükte

T24 - Türkiye'ye 1998'den itibaren yasal boşlukla giren GDO'lu ürünler için 26 ekim 2009'da yürürlüğe giren yönetmelikle "denetimli serbestlik" getirildi.



Yönetmelik, birçok ürün için kullanım yasağı ile belirlenen eşik değeri aşan oranda GDO içeren ürünlere de "etiketleme" zorunluluğu getiriyordu...



Ancak yönetmeliğin en önemli düzenlemesi olan "denetim" hükmü, 20 kasım'da çıkan ikinci bir yönetmelikle 1 mart 2010'a ertelendi... 20 ocak'ta çıkarılan üçüncü yönetmelik, 1 mart'a kadar ertelenen hükümlere yenilerini ekledi. Bu değişiklikle de GDO'lu ürünlerin bebek maması ve küçük çocuk besinlerinde kullanılmasına yönelik yasak, 40 günlük bir süre için ertelendi...



Yönetmeliğin yürürlüğüne ilişkin erteleme süresi, 1 mart itibariyle tamamlandı... Bakanlık, yeni bir yönetmelik de hazırlamadığı için gdo denetimleri, yeniden başlıyor...Gümrük kapılarında ürünlerden alınacak numuneler, bakanlığın yediye çıkarılan laboratuarlarında incelenecek.

yeni uygulama, iki önemli değişikle gerçekleşecek...İlk yönetmelikte "etiketleme" için öngörülen "üründeki GDO'nun binde dokuz" oranını aşması şartı, kaldırıldı. hangi oranda olursa olsun GDO içeren ürünlerin etiketlerinde "genetik olarak değiştirilmiştir" ibaresi yer alacak.



İkinci değişiklik ise "yasaklı" ya da "izin verilmeyen" nitelikteki gdo'larla ilgili... Yönetmeliğin ilk halinde, bu kapsamdaki gdo'ların üründe binde beşin altında olması halinde kabul edilmesi öngörülüyordu. Ancak değişiklikle "yasaklanan" GDO'ların hangi oranda olursa olsun Türkiye'ye girmesine izin verilmiyor.



Denetlenecek ürün sayısı da azaltıldı. GDO analizleri, mısır, soya, pirinç, kanola yağı ve pamuk ürünleri ağırlıklı olarak yapılacak.





