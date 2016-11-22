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Ekonomi

GCI Asset Management'a göre, dolar 6 yılın en sert düşüşüne hazırlanıyor olabilir

Dolar, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazandığı 9 Kasım'dan beri yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı

22 Kasım 2016 22:46

GCI Asset Management'a göre doların yen karşısında geçtiğimiz hafta Pazartesi günkü zirvesini görememesi, ABD parasının 2010'dan beri görülen en sert düşüşünü hazırlayacak uzun vadeli aşağı yönlü teknik trende döneceğini işaret ediyor olabilir.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, dolar, 111.36 ile yen karşısında altı ayın zirvesini görmesinin ardından, Fukushima depreminin Japon Yeni'ne olan talebi artırması öncesinde de gerilemişti.Tokyo'da GCI Asset Management baş döviz stratejisti Tatsuhiro Iwashige, 105.55 seviyesinden 111.45'e doğru bir hareketin gerçekleştiği Mayıs ayındaki rallinin tekrar etmesinin risk altında olduğunu belirtti.

Iwashige, “Kazançlarını 111.45 seviyesinin ötesine taşıyamazsa, doların çift dipi tamamlamada başarısızlığa uğrama ihtimali bulunuyor.Eğer dolar mevcut seviyelerden çekilirse, 115 seviyesine ulaşma denemesinin başarısız olduğu ve yenin uzun vadeli değerlenme trendinin devam edeceği anlamına gelir” dedi.

Dolar, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazandığı 9 Kasım'dan beri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. O zamandan bu yana Japon Yeni G-10 paraları içerisindeki en zayıf performansı gösterdi. Dolar, Tokyo saatiyle 13:15'te yen karşısında 110.83 seviyesinden işlem gördü.

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