GBT sorgusu yapan polislere bıçaklı saldırı; 1 şehit

İzmir’in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan (21), GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polise bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan bir polis şehit oldu.

DHA'nın haberine göre, olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban, sokak arasında durumundan şüphelendikleri Serhat Ceyhan’ı durdurup, GBT sorgusu yapmak istedi.

Yoklama kaçağı olduğu belirtilen Ceyhan, kimliğini vermeyince polis memurları gözaltına almak istedi. Bu sırada Serhat Ceyhan, yanındaki bıçağı çekip, iki polisi bıçakladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan polisler telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memurlarından Mehmet Çelik yaşamını yitirdi. Osman Çoban ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Serhat Ceyhan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek, bilgi aldı.