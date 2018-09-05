GBT sırasında kıvranmaya başladı, midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptığı sırada kıvranmaya başlayan İran uyruklu Y.S.\'nin (27) midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı. Y.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gündüz saatlerinde Kahramanlar Caddesi\'nde durumundan şüphelendiği İran uyruklu Y.S.\'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istedi. Y.S., sorgusunun yapılacağı sırada yakınlardaki ağacın altına giderek kıvranmaya başladı. Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirirken, Y.S.\'nin madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı da narkotik ekiplerini olay yerine çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdıkları Y.S.\'nin çekilen röntgen filminde midesinde elektrik bantlarına sarılı halde 198 gram metamfetamin taşıdığı anlaşıldı. Uyuşturucu madde istifra ve dışkı yoluyla Y.S.\'nin midesinden çıkarıldı. Y.S., ifadesi alınmak üzere götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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