GBT kaydı artık öğrenilebilecek

Başbakanlık, vatandaşın Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ulaşabilmesini sağlayacak emsal bir karara imza attı. Karar uyarınca GBT'sini öğrenmek isteyen vatandaşlar emniyete başvurabilecek.



Başbakanlık önemli bir karara imza atarak, isteyenin Emniyet ve Jandarma’nın kullandığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına ulaşabilmesinin yolunu açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; GBT kayıtlarını “şeffaflaştıran” bu süreç, avukatı aracılığıyla emniyete başvurarak hakkında GBT kaydı olup olmadığını soran bir vatandaşın talebinin reddedilmesiyle başladı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce bu talebi, “Bilgi Toplama Yönergesinin 16/c-6” maddesi uyarınca geri çevrilen vatandaş, konuyu Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na taşıdı. Kurul da ocak ayında aldığı ve kamuoyu ile yeni paylaştığı kararında, bilgi edinme yasasının, “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler” ve “Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir” hükümlerini anımsattı.

Kurul, ardından da şu gerekçelerle GBT kaydına erişim yolunu açtı:

"Anılan kurumca verilen cevapta ise yukarıda bahsi geçen mevzuata uyulmadığı, bir yönerge hükmünden bahisle Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bir başvurunun reddedilemeyeceği tespitiyle başvuru sahibince itiraza konu bilgi talebinin müvekkili hakkındaki kayıtlı bir bilgi talebi olduğu ve iş bu talebin de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun istisna hükümleri kapsamında olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin erişimine sunulması gerektiğinin; Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”



Emsal niteliğinde



Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun “emsal” niteliğindeki kararları bütün kurumlar için bağlayıcı özellik taşıyor. Bilgi Edinme Yasası, kararların gereğini yerine getirmeyenler için yaptırım da öngörüyor. Kurulun GBT kayıtlarına erişim yolunu açan kararı da aynı şekilde bütün güvenlik birimleri için “emsal” niteliği içeriyor.

Buna göre, GBT kayıtlarına ulaşmak isteyenler, kurulun www.bedk.gov.tr adresli resmi internet sitesinde yer alan 27 Ocak 2012 tarihli ve 2012/83 sayılı bu kararını emsal göstererek emniyet müdürlüklerine başvurabilecek.

Emniyet müdürlüklerinin de bu karar uyarınca vatandaşların bu başvurularını olumlu karşılık vermesi gerekiyor.