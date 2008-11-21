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Spor

G.Birliği'ne şok haber!

TFF Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği'nin Bülent Korkmaz'a 201 bin 600 YTL tazminat ödemesi gerektiğini kararlaştırdı.

21 Kasım 2008 02:00


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği'nin geçtiğimiz sezon takımda bir süre görev yapan teknik direktör Bülent Korkmaz'a 201 bin 600 YTL tazminat ödemesi gerektiğini kararlaştırdı.

Gençlerbirliği'nde TFF Tahkim Kurulu'ndan gelen haberin şoku yaşanıyor. Tahkim Kurulu, Gençlerbirliği ile Bülent Korkmaz arasındaki ihtilafı ele alan dosyayı sonuçlandırdı. Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan gelen kararı kaldırırken, Bülent Korkmaz'ın başvurusunu kısmen kabul etti.

Tahkim Kurulu, kulübün fesih işleminde haksızlığına kanaat getirerek, Gençlerbirliği'nin Bülent Korkmaz'a sözleşmenin kalan süresi ve ve Borçlar Kanunu'nun 325. maddesi göz önünde tutularak, 201 bin 600 YTL tazminat ödemesine karar verdi. Kurul ayrıca, tazminat alacağına 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi kararını verdi.

Bülent Korkmaz, 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve getirilirken, 20. hafta sonunda, genç teknik adamın sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.

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