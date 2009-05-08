G.Birliği'nde Traore şoku



Gençlerbirliği, cumartesi günü yapacağı Hacettepe maçı hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekibin, maçın yapılacağı 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idmanına sakat futbolcular İlhan ve Jedinac'ın yanı sıra, dünkü antrenmanda göğüs kafesine aldığı darbeyle kaburgasında çatlak tespit edilen Lamine Traore de katılmadı. Alınan bilgiye göre Lamine'nin sezonu kapattığı öğrenildi. Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman yarı sahada pas, şut ve frikik çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Bu arada bu sezon ilk kez takımının antrenmanını izlemeye gelen kulüp başkanı İlhan Cavcav, futbolcularla sahanın ortasında konuşan Aybaba'nın yanına gitti. Burada oyunculara cumartesi günkü maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Cavcav, gazetelerde çıkan bir takım olumsuz haberleri hatırlatarak oyunculardan, 2 takımın şerefine de leke düşürmeyecek bir şekilde mücadele etmelerini istedi.



Cavcav, antrenmanı izlerken yaptığı açıklamada, geçen sezon Antalyaspor maçında da aynı şaibeli sözlerle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, ''Cumhuriyet ile yaşıt bir takım olarak tarihimiz boyunca onurumuzla şerefimizle gösterdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz'' dedi.



İlhan Cavcav, Hacettepe maçında kazanmaları halinde şaibeli yorumların devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Biz kazansakta kaybetsekte söylenmiş ve söylenecek sözlerin hiç birini hiçbir zaman hak etmedik. 2 gündür basında bu maçla ilgili çıkan haberler yersiz ve asılsızdır. Hiç kimsenin 2 takımın şerefine leke getirecek söz söylemeye hakkı yoktur. Her 2 takımın futbolcuları ve teknik heyetleri şerefleri ve onurlarıyla mücadele edecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Maçı hak edenin kazanacağına benim inancım tamdır.''



Gençlerbirliği, antrenman sonrasında maç saatine kadar kamp yapacağı Bilkent Otel'e geçti. Öte yandan Gençlerbirliği'nin 15 yaş altı takımı, bugünkü maçta Marmara Bölgesi Karması'nı 1-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu haberi statta öğrenen başkan Cavcav, genç futbolcularını ödüllendirme kararı aldı.





