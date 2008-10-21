G.Birliği eksik çalıştı



Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. İdmana sakatlıkları süren Yasir ve İlhan katılmazken, göğüs kafesinde sorun bulunan El Saka ise çalışmanın bir bölümünde yer aldı. Yasir Elmacı salonda çalışırken, genç oyuncu İlhan Eker de sakatlığı ile ilgili olarak İzmir'de kontrolden geçti.



Teknik direktör Mesut Bakkal, çalışmanın ilk bölümünde oyuncularına istasyon çalışması yaptırırken, daha sonra takımı 4 ayrı gruba ayırarak, turnuva düzenledi. Turnuvada, Umut, Troisi, Hakan, Ergün ve Kemal Akbaba'dan oluşan kırmızı takım, rakiplerini yenerek birinci oldu. Çalışmanın son bölümünde ise kırmızı-siyahlı futbolcular kanatlardan yapılan ortalarda gol çalışması gerçekleştirdi.



Başkent ekibinde, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Ergün dışında cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.







