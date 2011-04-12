-GBAGBO'YU FRANSIZ ASKERLER GÖZALTINA ALMAMIŞ PARİS (A.A) - 12.04.2011 - Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığını bırakmayan Larent Gbagbo'nun gözaltına alındığı operasyonun görüntülerinin, Fransız askerlerinin olaya katılmadığını göstereceğini söyledi. Longuet, operasyonun tamamının kaydedildiğini belirtti. Bakan, görüntüler sayesinde hiçbir Fransız, BM Fildişi Misyonu askeri ile BM gücünün, Gbagbo'nun ikametgahına girmediğinden emin olunacağını ifade etti. Fransız özel birliklerinin dün Gbagbo'yu gözaltına alarak muhalefet liderlerine teslim ettiği bildirilmişti. Fransa'daki diplomatik bir kaynak ise Gbagbo'nun, uluslararası toplumun devlet başkanı olarak kabul ettiği Alassane Uattara'nın birlikleri tarafından gözaltına alındığını ve Abidjan'daki Golf Oteli'ne götürüldüğünü belirtmişti. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Gbagbo'nun devrilmesinin birkaç ay sonra devlet başkanlığı seçiminin yapılacağı diğer Afrika ülkeleri için "iyi haber" olduğunu belirtti. Juppe, Gbagbo'nun devrilmesinin başta Fildişi olmak üzere bu yıl Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Zambiya gibi on kadar Afrika ülkesi için de iyi haber olduğunu ifade etti. Gbagbo'nun Fransa'ya sürgün edilip edilemeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Juppe, Fransa'nın kesinlikle bunu kabul etmeyeceğini söyledi.