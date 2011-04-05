-GBAGBO'NUN SARAY VE KONUTUNA ATEŞ AÇILDI ABİDJAN/PARİS (A.A) - 04.04.2011 - BM'nin Fildişi Kıyısı'ndaki misyonu, seçimleri kaybettiğini kabul etmeyen Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun saray ve konutuna ateş açıldığını açıkladı. Misyonun sözcüsü Hamadun Toure, misyona bağlı helikopterlerin, Agban ve Akouedo askeri kampları ile devlet başkanlığı saray ve konutuna ateş açtığını duyurdu. Toure, misyonun, BM'nin 1975 sayılı kararı uyarınca Fransız kuvveti Licorne ile çalıştığını da kaydetti. Görgü tanıkları da bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Bu arada Gbagbo'nun danışmanı, Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı açıklamada, ''bunların meşru olmayan eylemler olduğunu'' bildirdi. Danışman, başkanlık sarayı ile konutuna ateş açılmasını ''cinayete teşebbüs'' olarak değerlendirdi.