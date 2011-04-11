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Dünya

GBAGBO'NUN KONUTU KISMEN YIKILDI PARİS (A.A)

11 Nisan 2011 17:18

-GBAGBO'NUN KONUTU KISMEN YIKILDI PARİS (A.A) - 11.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'nun konutunun kısmen yıkıldığı bildirildi. Gbagbo'nun atadığı Gençlik ve İstihdamdan sorumlu Bakan Charles Ble Goude, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, BM ve Fransa'nın son bombardımanında konutun kısmen yıkıldığını söyledi. Fildişi Kıyısı'nda BM ve Fransız helikopterleri dün ağır silahlarını etkisiz hale getirmek için Gbagbo'nun konutuna füze saldırıları düzenlemişti. Bir görgü tanığı, BM ve Fransa'nın havadan yaptığı bombardımandan birkaç saat sonra Gbagbo'nun Abidjan'daki mahallesinde uluslararası toplumun Devlet Başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara ve Gbagbo'ya ait güçlerin çatıştığını belirtmişti.

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