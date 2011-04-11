-GBAGBO'NUN GÜVENLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.04.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un barışı koruma operasyonlarından sorumlu yardımcısı Alain Le Roy, Fildişi Kıyısı'nda görev yapan BM Barışı Koruma Operasyonu Gücü UNOCI'nin, gözaltına alınan eski devlet başkanı Laurent Gbagbo'un, kendisi ve eşinin güvenliklerinin BM tarafından sağlanması yönündeki talebini kabul ettiğini söyledi. BM'de gazetecilere açıklama yapan Le Roy, başkent Abidjan'da yeni devlet başkanı Alassane Uattara'ya bağlı birliklerce Golf Oteli'nde gözaltına alınan Gbagbo ve eşi Simone'un, UNOCI'den korunma istediklerini, taleplerinin kabul edildiğini bildirdi. Ülkede halen çatışmaların devam ettiğini söyleyen Le Roy, son seçimlerde mağlubiyetini bir türlü kabul etmeyen Gbagbo'ya bağlı birliklerin bazılarının halen direnmeyi sürdürdüklerini, ancak bu direnişin sona ermesini beklediklerini dile getirdi. Le Roy, ülkede büyük çaplı bir insani krizin yaşandığını da belirtti. Bu arada Uattara'nın BM'deki elçisi Yusuf Bamba da, Uattara'ya bağlı birliklerin, Gbagbo'ya destek veren sivillere tecavüz edip öldürdükleri yönündeki iddiaları reddetti, ancak hükümetlerinin bu yönde her türlü iddiayı soruşturacağı sözünü verdi.