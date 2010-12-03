-GBAGBO SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ ABİDJAN (A.A) - 02.12.2010 - Fildişi Sahilleri'nde 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucuna seçimi kaybettiği açıklanan Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo itiraz etti. Anayasa Konseyi, açıklanan bu sonucun geçersiz olduğu kararı aldı. İktidar, resmi olmayan sonuçlara göre Quattara'nın oyların yüzde 54,1, rakibi olan şimdiki Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun ise yüzde 45,9 oranında oy aldığı yönündeki Merkez Seçim Komisyonu açıklamasına itiraz etti. Gbagbo'ya yakın yetkililer açıklanan sonucun yasal olmadığını, kesin açıklamanın Anayasa Konseyi tarafından yapılacağını söylerken, Cumhurbaşkanının bir danışmanı, Merkez Seçim Komisyonunun açıklamasının, ''darbe girişimi'' anlamına geldiğini iddia etti. Danışman Richard Assamoa yaptığı açıklamada, açıklanan bu sonucu kabul etmeyeceklerini belirtti. Quattara da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun sonuca saygı göstermesi gerektiğini, ulusal birlik hükümeti kurmak istediğini belirtti. Anayasa Konseyi de daha sonra, Seçim Komisyonunun Quattara'nın kazandığına ilişkin açıklamasının geçersiz olduğunu duyurdu. İktidara yakın Anayasa Konseyi Başkanı Paul Yao Ndre, ''Merkez Seçim Komisyonunun sonucu en geç Çarşamba gecesine kadar açıklamasının gerektiğini ancak bunu yapmadığını, bu nedenle artık sonuç açıklama yetkisinin kalmadığını'' söyledi.