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Dünya

GBAGBO ABD VE FRANSA'YI SUÇLADI ABIDJAN/PARİS (A.A)

27 Aralık 2010 10:04

-GBAGBO ABD VE FRANSA'YI SUÇLADI ABIDJAN/PARİS (A.A) - 27.12.2010 - Fildişi Kıyısı'nın ''seçim yenilgisini'' kabul etmeyen Devlet Başkanı Laurent Gbagbo, ABD ve Fransa'yı kendisine komplo hazırlamakla suçladı. Gbagbo, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, 28 Kasımdaki seçimden sonra ABD ve Fransa'nın Abidjan'daki büyükelçilerinin, bağımsız seçim komisyonunun başkanı Yusuf Bakayoko'yu, rakibi Alassane Ouattara'nın merkezinin bulunduğu mahalleye götürdüğünü iddia etti. Laurent Gbagbo, "Orada başkanın, bir televizyona rakibimin kazandığını açıkladığını öğrendik. Bu sırada anayasa komisyonu çalışıyordu ve benim kazandığımı duyurdu. Bundan sonra Fransızlar ve Amerikalılar Alassane Ouattara'nın seçimi kazandığını söylediler. Tüm bunlara komplo denir" dedi. Öte yandan Beyaz Saray, seçimi Ouattara'nın kazandığını kabul eden Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) desteğini yineledi. Beyaz Saray yetkililerinden Ben Rhodes, Gbagbo'nun Le Figaro'daki suçlamalarına doğrudan cevap vermeden, seçim krizinde ve Gbagbo'nun koltuğunu bırakmasında oynadığı rol dolayısıyla ECOWAS'ı desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

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