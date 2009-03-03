Gazze'yi İsrail yıktı, dünya yeniden inşa ediyor

Uluslararası bağışçılar, Gazze'nin imarı ve Filistin ekonomisi için 4,481 milyar dolar yardım sözü verdiler.



Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Şarm El Şeyh'te Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenen konferansın bitiminde yaptığı açıklamada, konferansa katılan 80 ülke ve uluslararası kuruluşun toplam 5,2 milyar dolar yardım sözü verdiklerini, bunun 4,481 milyar dolarının yeni olduğunu, geri kalanını ise bağışçıların verdikleri eski yardım sözlerinin oluşturduğunu söyledi.



"Bu miktar beklentilerimizin ötesinde" diye konuşan Ebul Geyt, söz konusu paranın iki yıl içinde ödeneceğini bildirdi.



Konferansın genel mesajı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas'ın aralarındaki anlaşmazlığı çözerek bir birlik hükümeti kurmaları ve İsrail'le müzakere masasına oturmaları oldu.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, "Fiziki yeniden yapılanmanın, siyasi yeniden yapılanma olmadan sınırlı kalacağını" belirterek, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda tek bir hükümete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, kapsamlı bir Arap-İsrail barışı için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yeniden imarın, Hamas ile İsrail'in uzun dönemli ateşkes anlaşmasına varmalarına ve Gazze'ye geçiş noktalarının açılmasına bağlı olacağını söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy de, "sorumlu Filistinlilerin" İsrail'le barış yapılmasını istemeleri gerektiğini belirtti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, katılımcılardan Başbakan Selam Feyyad'ın imar planını benimsemelerini isteyerek bunun "kapsamlı ulusal kalkınma planı" olduğunu söyledi. Feyyad, bağışçılar için, ayrıntılı hasar değerlendirmesinin de bulunduğu 53 sayfalık bir plan hazırlamıştı.



Filistin Planlama Bakanı Samir Abdullah, paranın Gazze'ye insani yardım, bölgenin yeniden imarı ve Filistin yönetimine bütçe desteği için tahsis edildiğini kaydetti.



En büyük yardım sözünü 1 milyar dolarla Suudi Arabistan'ın verdiği, bunu üçte biri Gazze, kalanı Filistin yönetimi için olmak üzere 900 milyon dolarla ABD'nin izlediği belirtildi. Avrupa Komisyonu da 440 milyar dolar yardım sözü verdi.





