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Dünya

Gazze'ye yeni filo yola çıktı GAZZE (A.A)

03 Kasım 2011 00:14

-Gazze'ye yeni filo yola çıktı GAZZE (A.A) - 02.11.2011 - İlaç taşıyan bir filonun Gazze'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Filistin Maan Haber Ajansı'na göre, ''Tahrir'' adlı Kanada gemisi ile ''Saoirse'' adlı İrlanda gemisi bugün yola çıktı. Gemiler uluslararası sularda ve Gazze'ye doğru ilerliyor. 5 ayrı ülkeden 27 aktivist ile 30 bin dolarlık ilaç taşıyan gemilerin cuma günü Gazze'de olması bekleniyor.  Haberde, gemilerin Fethiye'den yola çıktıkları, daha önceki girişimlerin İsrail tarafından sabote edildiği için bu girişimin gizli tutulduğu belirtildi.  AA'ya konuşan Hamas Sözcülerinden Fevzi Barhum da gemilerden haberdar olduğunu ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip bulunmadığını belirtti. İsrail, Mayıs 2010'da yola çıkan filoya müdahale etmiş, 9 Türk vatandaşını öldürmüştü. Bu seneki girişimler de sabotaj ve Yunanistan'ın izin vermemesi üzerine sonuçsuz kalmış, başka bir filoya da İsrail müdahale ederek Gazze'ye gitmesini önlemişti. 

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