-GAZZE'YE YARDIM KONVOYUNA İZİN ÇIKTI ŞAM (A.A) - 15.10.2010 - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere organize edilen konvoy için Mısır'a geçiş izni çıktı. 4 Ekimden beri Suriye'nin Lazkiye limanında bekleyen konvoyun, pazar günü Mısır'ın El Ariş limanına doğru yola çıkması bekleniyor. Mısır'dan geçiş izni alınana kadar Kıbrıs açıklarında bekletilen Malta bandıralı Yunan ro-ro gemisinin ise sabah saatlerinde Lazkiye limanına doğru yola çıktığı belirtildi. Yarın sabah Lazkiye'ye ulaşacak olan gemiye, Gazze'ye götürülecek olan yardım malzemeleri ve konvoyda yer alan yaklaşık 150 araç yüklenecek. Konvoyda yer alan 10'u Türk, dünyanın 30 ülkesinden yaklaşık 390 gönüllünün de aynı gemi ile Mısır'ın El Ariş limanına gideceği kaydedildi. Mısırlı yetkililer, daha önce Mısır'dan sınırdışı edilen Filistin'e Özgürlük Hareketi lideri İngiliz eski parlamenter George Galloway'e hiçbir şekilde Mısır'a giriş izni verilmeyeceğini belirterek, bu kişinin konvoy listesinden çıkarılmasını istedi.