Gazze'ye yardım gemisi gidiyor

T24 - Yunanistan'ın Lavriyon limanından yola çıkan Moldova bandıralı Libya gemisi yola çıktı.





Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyf el İslam'ın öncülüğündeki "Amalthia" adlı yük gemisinde 2 ton ilaç ve gıda maddesi yer alıyor. Dün yüklemesi biten ve bugün yola çıkacak gemide 12'si mürettebat toplam 27 kişi bulunuyor.

Libya merkezli "Filistin halkına dayanışma örgütü" üyesi oldukları açıklanan yolcuların 13 Libya, bir Nijerya, bir de Fas vatandaşı oldukları belirtildi. Gemi yetkililerinden yapılan basın

açıklamasında, "Filistin halkına yardım için yola çıkıyoruz. 80 saatlik yolculuğumuz boyunca İsrail makamları arzu ederse gemimizi kontrol edebilirler. Eğer Gazze'ye yanaşmamıza da izin

verilmezse o zaman Filistin halkına iletmeleri için ilaç ve gıda maddelerini İsrail makamlarına teslim edeceğiz" denildi.





Direniş beklenmiyor



Yolcular bu açıklamayla, İsrail makamlarının 31 Mayıs'ta 9 kişinin ölümüne yol açan Mavi Marmara katliamına benzer olası bir saldırı karşısında direnmeye niyetli olmadıklarını dile getirmiş oldu. Yunan Dışişleri de, gemiden haberdar olduklarını belirtti.





