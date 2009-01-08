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Dünya

Gazze’ye Türk askeri istiyorlar

Gazze'de olası ateşkeste uluslararası gözlemci grubunda Türk askerine hem Batı, hem de bölge ülkeleri yeşil ışık yaktı

08 Ocak 2009 02:00

* İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına son verip olası bir ateşkesin sağlanması durumunda, bunun kalıcı olması için oluşturulması planlanan uluslararası gözlemci grubunda Türk askerinin yer almasına hem Batı, hem de bölge ülkeleri yeşil ışık yaktı.

* Gazze'de ölü sayısı 702'ye ulaşırken, bunların 200'den fazlasını çocuklar ve 16 yaşından küçükler oluşturuyor.

Fransa, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinin yanısıra Hamas lideri Halid Meşal de, olası bir ateşkes durumunda hem ateşkesin kalıcı olması, hem de İsrail ile Gazze arasındaki geçişlerde uluslararası bir gözlemci grubunun oluşturulması ve bu grupta Türkiye’nin görev almasına sıcak baktıklarını bildirdi.

Ancak Hüriyet gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Gazze’de BM Barış Gücü olarak görev alacağı yolundaki beyanların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü Burak Özügergin ’’Bu konuda bize teklif yapılmadı, biz de katılmaya namzediz diye ortaya çıkmadık’’ dedi. Özügergin ’’İsrail ile Filistin arasında insani yardımların bir an önce yerine ulaşması yolunda gözlemcilik teklifi gelse kaçmayız’’diye de ekledi.

Özel temsilci Ankara’da

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın özel temsilcisi sıfatıyla dün Ankara’ya gelen İran Güvenlik Könseyi Genel Sekreteri Sait Celili, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. Gül, İsrail’e karşı bölge ülkelerinin harekete geçmesini isteyen Ahmedinejad’a, "Ortadoğu’da hedeflenen barışa Obama yönetiminin de dahil edilmesi için katkı sağlanmalı" mesajı gönderdi.

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