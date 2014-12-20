Gazze'ye söz verilen yardımın yalnızca yüzde 2'si gönderildi

Gazze'ye yardım için uluslararası toplumun söz verdiği 5.4 milyar doların yalnızca yüzde 2'sinin verildiği bildirildi.

Yaz aylarında İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonunun ardından uluslararası toplumun verdiği yardım sözleri tutulmuyor. İki ay önce Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan uluslararası konferansta Gazze’nin tekrardan inşası için vaat edilen paranın miktarı 5,4 milyar dolara kadar çıkmıştı. Fakat dün, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) miktarın sadece yüzde 2’sinin Filistinli makamlara transfer edildiğini duyurdu.

Arap ülkelerinden yardım gelmedi

Milliyet'te yer alan habere göre, UNRWA Direktörü Robert Turner yaptığı açıklamada “Barınma inşaatları ve bakım onarım faaliyetleri için toplamda 100 milyon dolar aldık. Bu para ocak ayında büyük ölçüde bitmiş olacak. Barınma ve sığınma faaliyetleri için 620 milyon dolarlık açık var ve kışın en zor bölümüne girmek zorundayız” dedi. Yardımların yarısı Filistin bütçesine desteğe, diğer yarısı evleri ve altyapıyı tekrar inşa etmeye ayrılacak. Katar 1 milyar dolar, Suudi Arabistan 500 milyon dolar sözü vermişti. ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortak yardım faaliyetlerini içeren paketi 780 milyon dolar verilmesini öngörüyordu. ABD ve AB yardımlarına hız verirken, Arap ülkelerinden yardım gelmemesi Filistinli yetkilileri de hayrete düşürdü. Filistin konut Bakanı Müfidal Hasayna “Arap ülkeleri şu ana kadar hiçbir şey ödemedi. Avrupalılardan birkaç milyon dolar geldi; belki İsveçlilerden de biraz bir şey gelmiştir o kadar” dedi.

Türkiye’nin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz verdiği 200 milyon dolarlık yardıma ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Reuters haber ajansına konuşan Filistinli yetkililer, bazı yardımların ulaşmasının zaman alabileceğini vurguladı. Yardımların Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi’ne gidip Gazze’deki Hamas yönetimine aktarılması gerekiyor. Filistinlilerin uluslararası toplumdan talep ettiği yardımın toplamı 4 milyar dolardı.