-GAZZE'YE HAVA SALDIRISI TEL AVİV (A.A) - 31.07.2010 - İsrail, dün gece Gazze Şeridi'nde belirli noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların dün gece Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlardan bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları üyesi olduğu bildirildi. El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İssa Abdülhadi Batran'ın (40) örgütün saha komutanlarından biri olduğu duyuruldu. Gazze kentinde başta Ensar adı verilen güvenlik karargahı olmak üzere bazı hedeflere düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 10 kişi yaralandı. Gazze'deki kaynaklar, karargahın büyük zarar gördüğünü, civardaki Filistinlilere ait evlerin de hasara uğradığını bildirdiler. Uçaklar, gece yarısı ayrıca bölgenin orta kesimlerindeki Deyr El Balah'taki bir atölye ile güneydeki Refah'ta sınır boyunca yer alan tünellerden birini bombaladı. İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, "Hamas'la bağlantılı terör faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan ile bir silah yapım atölyesi ve silah kaçakçılığında kullanılan tüneli bombaladığını" bildirdi. Açıklamada, bombardımanın, dün sabah Aşkelon kentine atılan Grad roketine karşılık olduğu ifade edildi. Ordu sözcülüğü ayrıca, 2010 yılı başından bu yana, İsrail'e 100 roket ve havan saldırısı yapıldığı, 2009 başındaki Gazze saldırılarından bu yana yapılan bu tür saldırıların sayısının 400'den fazla olduğunu belirtti. Bu arada, Aşkelon'a yapılan roket saldırısının ardından İsrail BM Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyine bir mektupla şikayette bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sivil halkı öldürmeye yönelik bu eylemin uluslararası kanunların ihlali olduğunu belirterek, "İsrail vatandaşlarını kayıtsız şartsız savunmakla yükümlüdür" dedi.