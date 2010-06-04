Gazze'ye giden son gemiyle iletişim koptu

T24 - Gazze'ye doğru yola çıkan İrlanda gemisi Rachel Corrie ile irtibat kesildi. Özgür Gazze Hareketi yetkilileri, gemiye İsrail ordusunun müdahalede bulunduğunu söyledi.

AFP ajansına konuşan kuruluşun yetkilisi Audrey Bomse, "Şu an itibarıyla gemiyle bütün irtibatımızı kaybettik. Bunun İsrailler tarafından yapılmış bir sabotaj olduğunu düşünüyoruz" dedi. Gemideki aktivistler daha önce İsrail'in müdahale etmesi durumunda direnmeyeceklerini söylemişlerdi.

Associated Press ajansı İsrail'in gemiye yönelik detaylarını vermediği bir eylemde bulunduğunu bildirdi.

AP ajansı ayrıca, geminin bugün öğleden sonra Gazze açıklarına 20 mil kadar yaklaşmasının beklendiğini belirtti.

Rachel Corrie isimli bin 200 tonluk yük gemisinin, yardım filosundaki diğer gemilerle birlikte Gazze'ye ulaşması planlanmış, ancak İrlanda'dan kalkan gemi geç kaldığı için Kıbrıs açıklarındaki buluşma noktasına zamanında varamamıştı.



Gemidekilerin direnmeyeceği açıklanmıştı

İrlanda-Filistin Dayanışma Kampanyası’ndan (IPSC) Kevin Squires dün yaptığı açıklamada, gemideki gönüllülerin, İsrailli yetkililer tarafından durdurulurlarsa direnmeyeceklerini söylemişti. Squires, "Bir baskın anında yere oturup kollarını havaya kaldırarak teslim olacaklar. Tutuklanırlarsa da karşı koymayacaklar” demişti.



İrlanda İsrail'i uyarmıştı

İrlanda Başbakanı Brian Cowen İsrail’e çağrıda bulunarak, Gazze yolundaki gemiye müdahale edilmemesini istemişti. Cowen, götürülen insani yardım malzemeleri arasında onarımlarda kullanılmak üzere çimento bulunmasının sorun yaratmasından endişe ettiklerini belirtmişti.



Nobel Ödüllü aktivist de gemide

Rachel Corrie, tıbbi araç-gereç, okul malzemesi, oyuncaklar ve çimentonun da bulunduğu toplam 750 tonluk yardım malzemesi taşıyor. Gemideki 5'i İrlandalı 15 gönüllü arasında, 1976 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Kuzey İrlandalı Mairead Maguire ile eski BM yetkilisi Denis Halliday de yer alıyor.



Rachel Corrie kimdir?

ABD'li barış gönüllüsü Rachel Corrie, 16 Mart 2003'te Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin evlerini yıkmak üzere harekete geçen bir İsrail buldozerinin önüne çıktı. Corrie İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürüldü.

Rachel Corrie, Evergreen State College'de sanat dersleri alarak eğitim gördü. Üç yıl boyunca gönüllü olarak, ruhsal bozukluğu olan hastalara haftalık ziyaretleri yaptı, destek oldu. Yazar ve sanatçı olmak, barış için çalışmak gibi hedefleri olan Corrie, ABD'nin Irak'ı işgali üzerine İsrail'in Gazze'de kıyıma girişeceği ve bunun ancak bölgedeki ilgiyi canlı tutmakla engellenebileceğini öngörerek, Gazze'ye uluslararası gözlemci olarak gitmişti.

16 Mart 2003'te İsrail tanklarına karşı vicdanını siper ederek öldürülen Rachel Corrie’nin ölüm tarihi olan 16 Mart tarihi, Uluslararası Dünya Vicdan Günü olarak ilan edildi.







