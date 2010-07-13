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Dünya

GAZZE'YE GİDEN GEMİYE ÜLTİMATOM TEL AVİV (A.A)

13 Temmuz 2010 23:26

-GAZZE'YE GİDEN GEMİYE ÜLTİMATOM TEL AVİV (A.A) - 13.07.2010 - Gazze limanına doğru yoluna devam eden Moldova bandıralı Libya gemisi El Emel'deki yolcuların, İsrail donanmasından ''gece yarısına kadar geminin rotasını değiştirmedikleri takdirde gemiye el konulacağı ültimatomu aldıklarını'' söyledikleri bildirildi. İsrail ordu radyosunun verdiği habere göre, gemi Gazze'den 70 mil mesafede bulunuyor. Geminin bu hızla seyretmesi halinde bugün geç saatlerde İsrail ordusu tarafından kapalı askeri alan olarak ilan edilmiş bulunan Gazze karasularına ulaşmasının beklendiği de kaydedildi. İsrail, geminin rotasını Mısır'ın El Ariş limanı veya Aşdod limanına çevirmesini istiyor. Bu arada, diplomatik temaslar yoluyla gemi kaptanının rotasını değiştirmesine yönelik çabaların da devam ettiği kaydedildi.

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