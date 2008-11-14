Gazze’ye dağıtılacak yiyecek kalmadı

Yaklaşık bir haftadır Gazze’ye tüm malların girişini engelleyen İsrail’in ambargosu nedeniyle elindeki yiyecek stoku tükenen BM, 750 bin Gazzeli’ye yiyecek yardımını durduruyor.



İsrail, Filistinli militanların İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları sona ermedikçe sınırın kapalı tutulacağı uyarısında bulunuyor.



Gün içinde Gazze’ye yiyecek ve ilaç taşıyan 30 kamyonun girişi engellendi.



İsrail, Avrupalı diplomatların yanı sıra yabancı gazetecilerin Gazze’ye girmesine de izin vermiyor.



Bu şartlarda, BM cumartesi gününe kadar yardım dağıtımını durduracağını açıkladı.





