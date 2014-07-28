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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'nin en büyük hastanesi vuruldu

İsrail'in düzenlediği bir saldırıda, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin ve yaklınındaki parkın vurulduğu bildirildi. Ancak İsrail Ordusu saldırının Hamas tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

28 Temmuz 2014 21:51


Pazartesi günü düzenlenen bir saldırıda, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi ve yakınlarındaki bir park vuruldu. Filistin sağlık görevlileri saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede bulunan bir AFP muhabiri, bombalı saldırının, hastane girişini hedef aldığını ve hastanenin giriş bölümünün yıkıldığını bildirdi.

Şifa Hastanesi'nin vurulduğu haberinin ardından İsrail Ordusu bir açıklama yaparak, saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini ve hastanenin Hamas'ın roketleriyle vurulduğunu öne sürdü. Hamas'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler, Şifa Hastanesi'nin vurulmasıyla birlikte, İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana başlattığı operasyonda Gazze'de hastane, klinik ve sağlık merkezleri olmak üzere 22 binanın vurulduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GazzeHastanesiOrdusuHamasBölgedeAFPMilletlerTemmuzDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/BÖ

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