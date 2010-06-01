'Gazze'nin 3 yolcusu Türkiye'ye döndü

T24

Gazze'ye insani yardıma giderken İsrail saldırısı sonucu göz altına alındıktan sonra Türkiye'ye dönen Bayram Kalyon, ''İsrail ordusu sabah erken saatlerde gün ışımasına yakın havadan helikopterler, denizden botlarla gemiye çıkarma yaptı'' dedi.THY'nin tarifeli uçağıyla Tel Aviv'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ve insani yardım için giden 'Gazze' gemisinde bulunan Bayram Kalyon, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''İsrail ordusu sabah erken saatlerde gün ışımasına yakın havadan helikopterler, denizden botlarla gemiye çıkarma yaptı. Ben o anda makine dairesindeydim.Silah sesleri duyduk. Sonra kapıları, camları kırarak ve ateş ederek bizi gözaltına aldılar'' dedi. İsrail'in, kendilerinin askerlere karşı direndikleri yolunda açıklamalar yaptığını hatırlatan Kalyon, ''Bizi askerlere karşı saldırıda bulunduk diye suçluyorlar. Oysa bizim elimizde sadece su şişeleri vardı. Su ile nasıl karşı koyabilirdik ki...'' diye konuştu.Bayram Kalyon, göz altına alındıktan sonra ismini bilmedikleri bir limana götürüldüklerini ve İsrail askerleri tarafından gemide ve limanda sorgulandıklarını anlatarak, göz altına alınan her kişinin başında iki askerin beklediğini, kendi aralarında bile konuşmalarına izin verilmediğini söyledi.Kalyon, göz altında bulundukları sürede kendilerine çok kötü davranıldığını da belirterek, olayların üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.