-Gazzeliler anlaşmayı kutluyor GAZZE (A.A) - 12.11.2011 - Gazzeliler, İsrail ile varılan esir değişimi anlaşmasını kutluyor. İsrail ile anlaşma yapıldığının duyurulmasının ardından sokaklara dökülen Gazzeliler, kornalar çalarak, havaya ateş açarak ve sloganlar atarak kutlamalara başladı. Bazı Gazzeliler de Hamas'ın kontrolündeki Parlemento ve İçişleri Bakanlığı önünde toplandı. Burada sloganlar atan Gazzeliler'in Hamas bayrakları taşıdığı görüldü. Hamas'ın 2006 yılında esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalid'e karşı bin kadar Filistinli'nin serbest bırakılmasını öngören anlaşma, Hamas cephesinde zafer olarak kabul edildi. Hamas Lideri Halid Meşal, anlaşmayı ulusal bir başarı olarak gördüklerinin söyledi. Haniye'den zafer işareti Halka seslenen Gazze'deki yönetimin yetkilileri, tüm Filistinli mahkumlar serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceklerini söylediler. Öte yandan Gazze'deki parlamento önünde yapılan miting sonunda içeri girerken Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye'nin zafer işaret yaptığı görüldü. Gazze'deki kutlamaların sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.