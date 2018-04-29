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BBC Türkçe

Gazzeli yapışık ikizler S.Arabistan'daki ameliyatla ayrıldı

Gazzeli yapışık ikizler Farah ve Haneen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan ameliyatla ayrıldı. Gazze'de ameliyat için gereken imkanlar bulunmadığı için geçen ay Riyad'a götürülen kız bebekler, karınlarından ve vücutlarının alt kısmından birbirl

29 Nisan 2018 20:30

Gazzeli yapışık ikizler Farah ve Haneen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan ameliyatla ayrıldı.

Bir bacakları ortak, ancak kalpleri ve akciğerleri ayrı olan kız bebekler Kral Abdullah Çocuk Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Gazzeli ikizler, doktorların Gazze Şeridi'nde kalmaları halinde yaşamlarının tehlike altına gireceği uyarısı yapmasının ardından, babalarıyla birlikte Riyad'a götürülmüştü.

Geçen Ekim ayında dünyaya gelen ikizler karınlarından ve bedenlerinin alt kısmından birbirlerine yapışıklardı.

Suudi Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamaya göre, doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

Ameliyatta, bağırsakların, karaciğerlerin ve leğen kemiklerinin ayrıldığı ve işlemlerin dokuz aşamada gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi medyası, ikizlerin Gazze'den Ürdün'e geçirildikten sonra geçen ay ülkeye getirildiğini bildirdi.

Gazze'de yapışık ikizleri ayırmak gibi zorlu tıbbi işlemleri gerçekleştirecek imkanlar bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler abluka, tekrarlanan çatışmalar, Filistinliler arasındaki siyasi bölünme ve bütçe kesintileri nedeniyle Gazze'deki sağlık hizmetlerinin kötüleştiğini söylüyor.

İsrail ve Mısır, bölgeden gelen saldırıları önlemek gerekçesiyle 10 yıldır Gazze'ye karadan ve havadan abluka uyguluyor.

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