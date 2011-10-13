-Gazzeli kadın mahkum eve dönüyor GAZZE (A.A) - 13.10.2011 - İsrail ile varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılacak Gazzeli tek kadın mahkumun evinde bayram havası yaşanıyor. Yatağı, elbiseleri, kitapları onu bekliyor 6 yıldır. 25 yaşındaki Vefa El Bis'in odası, evi terk ettiği günkü gibi, hiçbir şeyin yeri değiştirilmemiş, hiçbir şey atılmamış. Kimsenin yatmadığı, girmeye bile çekindiği oda, şubat ayında bir umut salıverilir diye boyanmış, beklenen olmayınca da yeniden kapatılmış. Ancak iki gün önce alınan haber herşeyi değiştirmiş. Kokulu sabunlarla nevresimler yıkanmış, yatak düzeltilmiş, 6 yıldır dokunulmayan elbiseler ütülenmiş. İsrail ile Hamas arasında varılan Gilad Şalid'e karşın serbest bırakılacak bin 27 Filistinli mahkum arasında Vefa El Bis de var. Ailesi, serbest bırakılacağı açıklanan İsrail hapishanelerindeki 27 kadın mahkumdan tek Gazzeli olan Vefa'ya kısa süre içinde kavuşacağını umuyor. Gazze'nin kuzeyindeki evinde şimdiden bayram havası yaşanıyor. Komşuları ve akrabaları evi boş bırakmıyor. Vefa'nın annesi Selma El Bis, haberi ilk duyduğunda inanamadığını belirterek, ''Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sevinçliyim. Çok muyluyum. Onu görene kadar da inanamam'' dedi. Baba Semir El Bis ise, yıllardır bu anı beklediklerini, hissettiklerinin kelimelere dökemediğini söyledi. Haberi duyduğunda kendinden geçtiğini kaydeden baba, ''Haykırdım, sokaklara çıktım dans ettim. Annesi de zılgıt çekti' dedi. Vefa'nın akrabalarından Hüda Eddavi ise Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da mahkumların serbest bırakılması konusunda gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti ve ''Tüm esirlerimizi çıkana kadar bize destek vermeye devam etsinler'' ifadesini kullandı.