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Gazzeli çocuklardan Erdoğan'a sevgi gösterisi

Gazzeli çocuklardan oluşan bir grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak Erdoğan'ı Gazze'ye davet etti...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Gazzeli çocuklardan oluşan bir grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak Erdoğan'ı Gazze'ye davet etti.

Gazze'deki çeşitli toplumlardan gelerek, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısında hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtın önünde toplanan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterleriyle, ''Filistin halkı Erdoğan'ın istiyor'' şeklinde sloganlar atarak, dövizler taşıdılar.



Burada çocuklar adına konuşma yapan Ahmed Farhi adlı Filistinli çocuk, Filistinli çocukların Erdoğan'a olan mesajını iletti.

Farhi mesajında, "İsrailli askerlerin tankları ve uçaklarıyla sürekli Gazzeli çocukları öldürdüğünü" ifade ederek, ''Bu duruma tek bir kişi karşı duruyor. Siz Recep Tayyip Erdoğan, bizi savunuyorsunuz. Gerçekten seni çok sevdik. İsmini çok sevdik. Bu yüzden senin ismini okullara, dükkanlara ve çocuklara veriyoruz'' dedi. 



Erdoğan'a ''Hadi gel, zamanımız kalmadı. Sana ihtiyacımız var, bizi tek başımıza bırakma, seni seviyorum'' diye seslenen Farhi, Türk çocuklarına da Filistinli çocukların sevgilerini gönderdiğini söyledi.



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