-Gazzeli balıkçıların avlanma çilesi GAZZE (A.A) - 21.09.2011 - İsrail'in uyguladığı ağır abluka nedeniyle 3 milden fazla açılamayan Gazzeli balıkçıların büyük bir bölümü boş ağlarla limana dönerken, kimi balıkçılar ölümü göze alarak Mısır açıklarında avlanıyor. Oslo Anlaşması ve Deniz Ticaret Hukuku'na göre, Gazze sahilinin 20 mil açığına kadar avlanmalarına izin verilen yüzlerce Gazzeli balıkçı, İsrail ordusunun avlanma için sadece 3 mil (yaklaşık 5,5 kilometre) izin vermesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Ablukadan dolayı işsizliğin giderek arttığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 5 bin balıkçı akşam evine ekmek götürebilmek için saatlerce emek sarf ediyor. Büyük bir çoğunluğu küçük teknelere sahip balıkçılar, 3 millik bölgede istedikleri büyüklükte balık avlayamamaktan şikayetçi. İsrail askerlerinin denizde sürekli devriye gezdiğini belirten balıkçılar, 3 millik sınırı geçmek bir yana yaklaşmaları halinde bile kendilerinin taciz edildiğini kaydediyor. Büyük bir umutla denize bıraktıkları ağları boş çekmekten yorulan bazı Gazzeli balıkçılar ise risk alarak Mısır açıklarında kaçak avlanıyor. Tutulan balık miktarının Gazze Şeridi için yeterli olmadığını belirten balıkçılar, son yıllarda Mısır sınırındaki tünellerden buzlu sandıklarla balık getirildiği bilgisini verdi. Gazzeliler ise balık fiyatlarının çok yüksek olmasından yakınıyor. Büyük balıkların kilosunun yaklaşık 30 dolara satıldığı Gazze'de, küçük balıklar ise kilosu 5-6 dolardan alıcı buluyor. Balıkçı Ahmet Eladadni, İsrail askerlerinin tutumu yüzünden çok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Çok sıkıntılarımız var. 3 mili geçemiyoruz. Bütün istediğimiz balık tutmak ve bunu da yaptırmıyorlar. Mesleğimiz çok tehlikeli olmaya başladı" dedi. Kullandıkları teknelerin eski olduğunu ifade eden Eladadni, "Hem İsrail askerlerine karşı hem de rüzgara karşı mücadele ediyoruz. Ağlarımıza hep küçük balıklar takılıyor. Balıkçı sayısı da giderek artıyor" diye konuştu. Bir başka Gazzeli balıkçı Hasan Dagma da bir an önce 3 mil sınırının artırılmasını umut ettiklerini söyledi. Dagma'nın denize bıraktığı ağlardan ise sadece iki balık çıktı. Dagma, bu durumla sık sık karşılaştıklarını ve mesleki zorluklarının giderek arttığını sözlerine ekledi. -Kaplumbağa kabuğundan süs- Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar sadece avladıkları balıklardan para kazanmıyor. Ağlarına takılan çeşitli büyüklükteki kaplumbağaların kabuklarını da süs eşyası olarak satıyorlar. Yakaladıkları kaplumbağaları deniz kıyısına bağlayan balıkçılar, bir kaplumbağa kabuğundan yaklaşık 100 dolar kazanıyorlar.