-GAZZE'DE YARDIM GEMİSİ'NE DESTEK GÖSTERİSİ TEL AVİV (A.A) - 14.07.2010 - Gazze'ye 2 bin ton insani yardım ve ilaç getirmek üzere yola çıkan, ancak İsrail ordusunun müdahalesiyle yolunu Mısır'ın El Ariş limanına çeviren Libya gemisine destek için Gazze limanında gösteri düzenlendi. Gazze limanında gemiyi karşılama hazırlıkları kapsamında, "Ablukaya Karşı Halk Komitesi" ile aynı amaçlı "Hükümet Komitesi"nce ortaklaşa düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin ve Libya bayraklarının yanı sıra Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ve gemi organizatörleri arasında bulunan oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin resimlerini taşıdı. Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı bağımsız milletvekili Cemal Hudari, geminin başka bir limana gitmeyi kabul etmediğini ve Gazze'ye ulaşmakta ısrarlı olduğunu söyleyerek, İsrail'den gemiye müdahale etmemesini istedi. -GAZZE'DE ÖZGÜRLÜK ŞEHİTLERİ CADDESİ- Öte yandan Gazze'deki fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye de Libya gemisine rotasını değiştirmemesi çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de "Özgürlük Filosu Şehitleri" adı verilen bir caddenin açılışında konuşan Haniye, Filistin halkının Gazze'ye yardım için yola çıkan insanların özverisini asla unutmayacağını belirtti. Haniye, hükümetinin Gazze ablukasının yumuşatılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini, ablukanın tümüyle kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "ablukayı kırmayı amaçlayan savaşın neredeyse sonuna geldiklerini, bu nedenle ablukayı kırmayı amaçlayan seferlerin mutlaka devam etmesi gerektiğini" ifade etti.