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Dünya

Gazze'den Türkiye'ye teşekkür mitingi GAZZE (A.A)

04 Eylül 2011 02:02

-Gazze'den Türkiye'ye teşekkür mitingi GAZZE (A.A) - 03.09.2011 - Gazze'de, Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı kararlar nedeniyle teşekkür mitingi düzenlendi. Kentin merkezinde düzenlenen mitingte konuşan Hamas Sözcüsü İsmail Rıdvan, BM'nin Mavi Marmara ile ilgili raporunun zalim ve insafsız olduğunun altını çizerek, ''Rapor İsrail'in daha fazla ambargo, daha fazla Filistinliyi öldürmesini desteklemektedir'' dedi.  Rıdvan, raporun açıklanmasının ardından Türkiye'nin İsrail'e yönelilk ''İsrail büyükelçinin ülkeden gönderilmesi ve askeri anlaşmaların askıya alınması'' kararlarını desteklediklerini kaydederek, ''Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kararlardan dolayı özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Filistin halkı ve Hamas olarak Türk halkına selamımız var'' diye konuştu.  Yaşanılan bu süreçte Arap ülkelerinin suskunluğuna vurgu yapan Rıdvan, Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı kararlardan sonra Arapların artık suskun kalmaması ve kendi ülkelerindeki bütün İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesinin yanı sıra Gazze'ye uyguladıkları ambargoyu da bir an evvel kaldırmalarını da istedi. Sözcü Rıdvan, Mavi Marmara'da hayatlarını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirerek, ''Onlar bizim için kan döktüler''dedi. Mitingte İsrail bayrağı yakılırken, gruptakiler Türk, Filistin ve Hamas bayrakları taşıdı. Miting sonunda topluluk hep bir ağızdan, ''Gazze'nin Türkiye'ye çok selamı var'' şeklinde slogan attı.

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