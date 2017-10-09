Gazze'den İsrail'e roket atıldı iddiası

Filistin'in Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldığı iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı öne sürülen roketin İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesinde bulunan boş bir alana düştüğü belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, askerlerin bölgede inceleme başlattığı ifade edildi.

Filistinli gruplardan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Abluka sürüyor

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria da 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.