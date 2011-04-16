-GAZZE'DEN İSRAİL'E İKİ GRAD ROKETİ FIRLATILDI TEL AVİV (A.A) - 15.04.2011 - İsrail ile Gazze'deki Filistinli silahlı gruplar arasında 4 güne yakın süren çatışmalardan sonra, karşılıklı uygulamaya konulan fiili ateşkesin üzerinden geçen birkaç günün ardından Gazze Şeridi'nden ilk kez İsrail'e 2 Grad roketi saldırısı düzenlendi. Ynet haber sitesine göre, İsrail ordusu kaynakları, roketlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, El Atatra mahallesinden geldiğinin belirlendiğini kaydettiler. Atılan roketler, Aşdod kenti sınırları içinde patlarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Buna rağmen İsrail ordu yetkililerinin, roket saldırılarından Hamas'ın sorumlu olmadığına inandıkları da belirtildi. Grad roketi saldırılarını şimdiye dek üstlenen bir grup bulunmuyor. İsrail ile Gazze Şeridi arasında, bir hafta kadar önce, bölgeden atılan bir tanksavar füzesinin bir okul servisinin önünde patlaması sonucu, biri çocuk yaşta bir genç olmak üzere, iki kişi yaralanmış; bunun üzerine İsrail ordusu, havadan ve karadan çoğu Hamas mevzileri olmak üzere yaklaşık 4 gün süreyle İsrail sınırlarına yakın bölgeleri ve güneydeki tünel alanlarını bombalamış; bombardımanlarda 18 Filistinli ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Bu dönemde, Gazze'den de İsrail'in güney bölgelerine 100'ü aşkın roket ve havan saldırısı gerçekleşmişti. Karşılıklı saldırılar, Mısır ve BM Genel Sekreteri'nin Ortadoğu Özel temsilcisi Robert Serry'nin arabuluculuk çalışmaları sonucu; ateşkes niyet beyanları ile geçen 11 Nisan gecesinden bu yana durmuştu.