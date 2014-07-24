Gazze'deki sivil ölümlere Batı dünyasından ilk ciddi tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Jacop Hammond İsrail ziyareti sırasında Sky News televizyonuna verdiği mülakatta, “Operasyon sürdükçe ve Gazze’de sivil kayıplar arttıkça Batı ülkelerindeki kamuoyunun endişeleri artıyor ve İsrail’e gittikçe daha az sempatiyle bakılmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'da yer alan haberde Hammond, “İsrailli yetkililere, meşru bir şekilde kendilerini savunma haklarını yerine getirirken kayıpları en aza indirmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları başladığı günden bu yana Batı ülkeleri İsrail’e açıktan destek vererek, Tel Aviv’in meşru savunma hakkını kullandığını öne sürüyor.

Batı ülkelerinden yapılan açıklamalarda İsrail’e hemen hemen hiç eleştiri yapılmazken Hamas kınanıyor.

Gazze'de sivillere yönelik saldırısını aralıksız sürdüren İsrail ordusu son olarak Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu. Saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı okulda çoğu çocuk en az 15 kişi öldü, 120'den fazla kişi yaralandı.

774 Filistinli öldürüldü

Gazze'de 7 Temmuz'da başlayan İsrail saldırılarında şimdiye kadar en az 774 Filistinli öldü, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Bölgede ateşkes sağlanması için diplomatik girişimler de sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek için dün Kahire’deydi. Burada Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri ile bir araya gelen Kerry, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, görüşme sırasında Kerry ve Abbas herhangi bir ateşkes anlaşmasının Mısır'ın girişimiyle uyumlu olması gerektiği konusunda aynı görüşü paylaşmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise salı günü, Gazze'deki şiddetin durması için İsrail ile Hamas arasında yaptığı ateşkes çağrısını yinelemişti.