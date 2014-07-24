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Dünya

'Gazze'de yaşasam roket atardım' diyen İngiliz vekil özür diledi

İngiliz milletvekili David Ward, Twitter hesabından paylaştığı İsrail karşıtı mesaja gelen tepkiler üzerine özür diledi.

24 Temmuz 2014 00:15

İngiltere'de koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Partisi Milletvekili David Ward, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı attığı mesajların yanlış anlaşılmaya sebep vermesinden dolayı özür diledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'nin Bradford East bölgesi milletvekili olan Ward, dün Twitter hesabından attığı mesajında, "Büyük soru şu: Eğer Gazze'de yaşasaydım roket atar mıydım? Büyük ihtimalle evet" ifadesini kullanmış ve bu nedenle eleştirilmişti.

Liberal Demokrat Partiden bugün Ward'ın ağır eleştiriye maruz kalan görüşlerine ilişkin yapılan açıklamada milletvekilinin özür dilediği belirtildi. Aynı açıklamada Ward'ın şu ifadelerine yer verildi: "Hem İsrail hem de Gazze, her iki taraftaki şiddeti tamamen kınıyorum. Görüşlerim, İsrail'e yönelik roketlerin atılmasını desteklemiyordu. Eğer bunun tersi bir izlenim bıraktıysam özür dilerim. Bu çatışmada ateşkes elzem."

Ward, dün attığı Twitter mesajıyla görüş ayrılıklarına neden olmuş, bazı sosyal medya kullanıcıları 61 yaşındaki milletvekilinin partiden uzaklaştırılması için Genel Başkan Nick Clegg'e çağrıda bulunurken, bazıları da Ward'ın mesajını "kepazelik" ve "şiddete teşvik" olarak değerlendirmişti.

 

'Ben bir Filistinliyim'

 

İsrail-Filistin krizine yönelik bu sabah attığı Twitter mesajında Ward, Almanca "Ben bir Filistinliyim" yazarken, mesajına İngilizce "Batı hangi tarafta olduğuna dair kararını vermeli" ifadesiyle devam etmişti.

Liberal Demokrat Parti Milletvekili Ward, Temmuz 2013'te yine İsrail'e yönelik görüşleri ve kullandığı dil nedeniyle partisinden üç aylığına uzaklaştırılmıştı. Ward, İsrail'i "ayrımcılık yapan devlet" olarak tanımlamıştı.

 

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