-GAZZE'DE YARALANAN BAKAN DEĞİL HEYET ÜYESİ KUDÜS (A.A) - 21.01.2011 - Gazze'de meydana gelen olayda başından darbe alan kişinin Fransa Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie değil, bakanın heyetinde yer alan bir yetkili olduğu bildirildi. Barzilay Hastanesi Sözcüsü Lea Malul, başından darbe alan heyet üyesinin muayenesinin yapılmakta olduğunu söyledi. Malul, daha önce yaptığı açıklamada Michele Alliot-Marie'nin darbe aldığını belirtmişti. Bu arada AFP haber ajansı, heyette yer alan Fransa'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Valerie Hoffenberg'in, foto muhabirleri ve kameramanların akın ettiği hastanedeki itiş kakış sırasında başına darbe aldığını duyurdu. Görgü tanıkları da El Kuds hastanesini ziyareti sırasında, hastaneye gelen Filistinli protestocuların Fransız Bakana doğru ayakkabı fırlattığını, ancak Bakan Alliot-Marie'nin darbe almadığını söyledi. Bu sabah Erez geçişinden Beyt Hanun'a giriş yapan Alliot-Marie, kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit ile ilgili açıklamaları nedeniyle, bir grup Filistinli tutuklu ailesi tarafından protesto edilmişti. Alliot-Marie'nin Gazze'ye gelişini protesto eden tutuklu yakınlarının, Fransız Bakana "hoş gelmedin" diye bağırdıkları, aracına ayakkabı fırlattıkları, bazı göstericilerin yola yatarak bakanın konvoyunun geçişine engel oldukları bildirilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı, dün İsrail ziyareti sırasında Gilad Şalit'in ailesini, Kudüs'te kurdukları çadırda ziyaret etmişti. İsrail radyosu, Alliot-Marie'nin, Şalit'in anne ve babasına destek vererek, "Avrupa Birliği'nin görevi, Hamas'ın savaş suçlarını kınamaktır" dediğini belirtmişti.