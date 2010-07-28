-GAZZE'DE VİTRİNDE İÇ ÇAMAŞIRI YASAKLANDI TEL AVİV (A.A) - 29.07.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas'a ait polis, bölge çapında kadın iç giyim ve elbise mağazalarına sınırlamalar getirdi. Polis, vitrinlerde iç çamaşırı ya da pijamaların sergilenmesini, dükkanlarda elbise deneme kabinlerinin bulunmasını, vitrinlerde renkli ya da koyu cam kullanılmasını yasakladı. Ayrıca, kadın eşyaları satan mağazalarında güvenlik kamerası bulundurulması da yasaklandı. Gazze'deki polis sözcüsü Ayman El-Batnici, yeni sınırlamaların, edep ve ahlakın korunmasını, böylece insanların ''kendilerini sokaktaki gibi rahat hissetmelerinin'' sağlamanmasını amaçladığını söyledi. Bu ayın 18'inde Hamas polisi, Filistinlilerin ahlak ve örfleriyle çatıştığı gerekçesiyle, kamuya açık yerlerde kadınların nargile içmesine yasak getirmişti. Ayrıca, kadınların motosiklet kullanması ve gece yarısı sonrasına kadar düğünlerde kalmaları da yasaklanmıştı. Hamas daha önce de öğrenci, avukat ve öğretmenlere başörtüsü mecburiyeti getirmişti.