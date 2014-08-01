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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'de üç günlük ateşkes

İsrail ile Hamas arasında sağlanan 72 saatlik insani ateşkes yürürlüğe girdi.

01 Ağustos 2014 12:43


Yerel saatle 08:00 itibariyle başlayan ateşkese Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde varıldı.

Taraflar, kalıcı ateşkes için Mısır'ın hamiliğinde pazarlık masasına oturma konusunda da anlaştı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa süre önce Gazze'den İsrail'e füze saldırıları düzenlendi.

Filistin yetkilileri, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen İsrail saldırılarında 12'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Böylece İsrail'in 8 Temmuz'da başlattığı saldırılardan bu yana ölen Filistinlilerin sayısı bin 450'ye ulaştı. Çatışmalarda İsrail tarafında ise 61 asker ve 3 sivil can verdi.

İsrail Radyosu, ateşkes süresince Hamas'ın terör tünellerinin tespit edip imha edilmesine devam edileceğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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