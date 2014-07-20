Gazze'de tıbbi malzeme bitti, elektrik açığı yüzde 90'a ulaştı!

İsrail'in 13 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği ve elektrik kesintisi nedeniyle "büyük felaket" uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, düzenlediği basın toplantısında, "Depolardaki tıbbi malzemeler tamamen tükendi. Elimizde sadece birkaç gün idare edebileceğimiz kadar malzeme var" dedi.

İntravenöz sıvılar, anestezik ilaçlar gibi tıbbi malzemelere büyük ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ebu Mehadi, uluslararası ve Arap kuruluşlara sorumluluk taşıma ve Gazzeli yaralılar için gerekli yardımı yapma çağrısında bulundu.

Ebu Mehadi, Gazze'de yaşanacak olan "gerçek ve büyük felakete" karşı uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Mühendislik ve Bakım Genel Müdürü Besam el-Hamadin ise hastanelerde elektrik kesintisi problemi yaşadıklarını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve Beyt Hanun hastanelerinde iki gündür elektrik olmadığını ifade eden Hamadin, uluslararası kuruluşlardan elektrik vermesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Mısır yönetimi, bugün Gazze'ye gıda ve sağlık malzemelerinden oluşan insani yardım götürmek üzere Mısırlılar tarafından oluşturulan konvoyun bölgeye geçişine izin vermemişti.

Öt yandan İsrail'in Gazze'ye elektrik vermeyi durdurması nedeniyle enerji açığının yüzde 90 arttığı bildirilmişti.

Elektrik ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 360 megavat enerjiye ihtiyaç duyulan Gazze'de, sadece 200 megavat enerji elde edilebiliyor. Gazze, ihtiyacının 120 megavatını İsrail'den, 28 megavatını Mısır'dan karşılıyor.