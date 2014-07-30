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Deutsche Welle

Gazze'de susuzluk tehlikesi

İsrail'in Gazze'deki tek elektrik santralini vurmasının ardından, Filistinli yetkililer, susuzluk tehlikesinin de baş gösterdiğini açıkladı. BM ise okullarından birinde bir silah deposu buldu.

30 Temmuz 2014 00:58


Gazze, İsrail'in hava saldırılarını başlattığı 8 Temmuz'dan bu yana en şiddetli saldırıya sahne oldu. Salı günü düzenlenen bir saldırıda Gazze kıyı şeridindeki kentin tek elektrik santrali vuruldu.

Santral, saldırıdan ağır darbe alırken, Filistinli yetkililer kentteki su pompalarının elektriğe bağlı çalışıyor olmasından dolayı elektriğin yanı sıra susuzluk tehlikesiyle de karşı karşıya kalındığını açıkladı. Gazze'deki tek elektrik santrali, kentin elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılıyor.

Elektrik santraline düzenlenen saldırının ardından 1 milyon 800 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze ve Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelerde elektrik tedariki kesintiye uğradı. İsrail ordusunun tanklarıyla ateş açması sonucu, santralde büyük bir yangın çıktığı bildiriliyor. Filistin enerji yetkilileri, santralin gelecek altı ay devre dışı kalabileceğini açıkladı. Gazze yerel yönetimi, kent sakinlerine suyu idareli kullanma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, pazartesi günü Başbakan Benyamin Netanyahu'nun operasyona devam edeceklerini açıklamasının ardından saldırılarına hız kazandırdı. Salı günü düzenlenen saldırılarda Gazze kıyı şeridinde 110 hedefin vurulduğu bildiriliyor. Filistin sağlık görevlileri, salı günü ile birlikte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 100'ü aştığını bildirirken, 53 İsrail askerinin öldüğü açıklandı. Saldırılar devam ederken, ölü ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor.

Yüzbinler evlerini terk etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, saldırılarla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan ve kendilerine sığınan Filistinlilerin sayısının 200 bini geçtiğini açıkladı. BM'nin Gazze'de 85 acil durum merkezi bulunuyor.

'Bombalar irademizi kıramaz'

İsrail ordusu tarafından evi bombalanan Hamas lideri İsmail Haniye internet sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Haniye, İsrail'in saldırılarına atıfta bulunarak, 'taşların yıkılması, irademizi kıramaz. Özgürlüğümüzü kazanana kadar direnişimize devam edeceğiz' dedi. İsrail'in düzenlediği saldırılarda, Hamas'a ait El Aksa televizyonu ve El Aksa radyo binasının da vurulduğu bildiriliyor. Televizyon yayına devam ederken, radyo yayınının kesildiği belirtildi. Hamas'ın da İsrail'e roket saldırıları devam ediyor. Ancak saldırılarda henüz ölü olduğu bilgisi verilmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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