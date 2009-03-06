Gazze'de sıcak saatler

İsrail, Gazze'den ülkenin güneyine roket atıldığını bildirdi. İsrail'in ise Gazze ile Mısır arasındaki tünellere 4 hava akını düzenlediği öğrenildi



İsrail ordu sözcüsü, güneydeki Sderot kenti yakınlarına düşen roketin can ya da mal kaybına yol açmadığını söyledi.



Öte yandan, İsrail acil durum servisleri, Grad tipi bir roketin de akşam saatlerinde Negev çölündeki Netivot kentine düştüğünü, bu roketin de can ya da mal kaybına yol açmadığını belirtti.



İslami Cihad'ın silahlı kanadı El Kuds TUgayları da, Gazze'de bir yazılı bir açıklama yaparak, bu akşam İsrail'e 5 roket attıklarını duyurdu.



İsrail tünelleri bombaladı



İsrail uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırdaki tünellere 4 hava akını düzenlediği bildirildi.



İsrail askeri sözcüsü Tel Aviv'deki açıklamasında, kaçakçılık yapılan bu tünellerin İsrail'in güneyine yönelik roket atışlarına misilleme olarak bombalandığını ifade etti. Sözcü, toplam 8 roketin İsrail topraklarına düştüğünü de bildirdi.



Filistinli görgü tanıkları da, Refah yakınlarına en az bir hava akını yapıldığını doğruladı ve yaralanan olmadığını aktardı.