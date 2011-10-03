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Dünya

Gazze'de polislere eğitim GAZZE (A.A)

03 Ekim 2011 14:03

-Gazze'de polislere eğitim GAZZE (A.A) - 02.10.2011 - Hamas yönetiminde bulunan Gazze'de, şehirde güvenliği sağlayan polis ekipleri ilk olarak karargahlarda eğitimden geçiriliyor. Şehrim merkezindeki bir karargahta 3 aylık eğitimlerine başlayan polis adayları silahlı eğitimden önce ilk olarak spor, disiplin ve yürüyüş eğitimi alıyorlar.  Konu ile ilgili olarak A.A muhabirine açıklama yapan polis eğitiminden sorumlu Binbaşı Yasir Necim, bilimsel yöntemlerle polis adaylarını eğitimden geçirdiklerini kaydederek, ''Bu eğitim 3 ay sürüyor. Rutbe almak içinse ayrı bir program uyguluyoruz'' dedi.  Necim, Gazze'deki polis birliklerini güçlendirmek istediklerini belirterek, İsrail ablukası ve imkansızlıklara rağmen bu eğitimleri sürdürdüklerini ifade etti.  Bu arada İsrail, Gazze bombardımanı sırasında Gazze şeridindeki birçok polis merkezini vurmuş ve 300 polis hayatını kaybetmişti.

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