Gazze'de ölü sayısı 800'ü aştı, on binlerce Filistinli sokaklara çıktı!

Kudüs'te ve Batı Şeria'nın değişik kentlerinde toplanan on binlerce Filistinli İsrail askeriyle çatıştı. Gerçek mermiler kullanan İsrail ordusunun müdahalesi sonucu 2 kişi öldü, en az 250 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'de saldırıları aralıksız sürerken ölü sayısı 804'e yükseldi. Çağrılar sonucu dün akşam saatlerinden itibaren Ramallah’ta on binlerce Filistinli toplandı.

İsrail güvenlik güçleri, Kadir gecesi dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinlileri engellemek için gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere de ateş açtı.

Al Jazeera Kudüs Muhabiri Civara Buderi, Kudüs'ün tüm girişlerinde İsrail askerlerinin bulunduğunu ve Mescid-i Aksa'ya giden tüm yolları kapatıklarını belirtti. Buderi, "Bu gece Kudüs'te uzun yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. İnsanlar Kadir gecesini hiç bu şekilde yaşamamıştır. İsrail ordusu gerçek mermi, plastik mermi ve gaz bombalarını yoğun bir şekilde kullandı" dedi.

Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 39 Filistinli İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Batı Şeria ayakta

Batı Şeria’daki Kalandiye askeri noktasındaki çatışmalar ise saat 22.30 sıralarında başladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösterinin amacı, Ramallah'tan Kudüs'e gitmekti.

Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da kutlamak ve Gazze'ye destek olmak için başlatılan protesto gösterisi, '48 bin kişi' sloganı altında düzenlendi.

1948 yılındaki ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen Nekbe’den esinlenerek 48 bin kişinin toplanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler çağrı yaptı.

Çağrılar sonucu dün akşam saatlerinden itibaren Ramallah’ta on binlerce Filistinli toplandı.

Bunun üzerine İsrail ordusu Kudüs'e giden yolları kapattı.

Ramallah'ta yola çıkan Filistinlilere, İsrail güvenlik güçleri Kalandiye askeri noktasında müdahale etti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akleh, “İsrail ordusu belki de şimdiye kadar hiç bir protestoya karşı bu kadar şiddet kullanmadı. Gerçek mermilerle Filistinlilere ateş açıyor” dedi.

Müdahale sırasında 2 Filistinli hayatını kaybetti. Öldürülen Filistinlilerin isimlerinin Mecid Sifayyan ve Muhammed Araj olduğu açıklandı. Yaralananların sayısı en az 250.

Batı Şeria’nın diğer kentleri de ayakta.

Tul Kerim'de İsrail güvenlik güçleri ile Filistinler çatıştı.

Beyt Lahim'in kuzey girişinde İsrail güvenlik güçleri ile Filistinlerin arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'taki çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı.

El Halil'de Halhul ve Bab El Zaviye bölgelerindeki protestolar ve çatışmalarda çok sayıda yaralı var.

Çatışmalar nedeniyle Batı Şeria'nın tüm hastanelerinde olağanüstü durumu ilan edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, tüm Filistinlilere kan bağışında bulunmak için çağrı yaptı.

Al Jazeera'ya konuşan Filistin Sağlık Bakanlığı Ramallah sözcüsü Osama Neccar "Kalandiye'den sadece gerçek mermiyle vurulan 250 yaralı hastanemize geldi. Gaz bombalarıyla veya plastik mermiyle vurulan yaralılar protesto yerinde müdahale ettik. Yaralılar baş, kalp ve boyun gibi hassas yerlerden vuruldu. Belliki öldürmek için vuruldular. Her dakika, bir yaralı hastaneye geliyor" diye konuştu.

'İntifada' çağrısı

​

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, intifada çağrısı yaptı. Yazılı açıklama yapan Berhum, "Batı Şeria'daki halkımızı, Gazze'de hakiki ve fiili bir zafer elde edilmesi için kitlesel bir intifadaya ve İsrail düşmanıyla her türlü çarpışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Al Jazzera