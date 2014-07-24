Gazze'de ölü sayısı 715'e yükseldi, BM 'su ve gıda sıkıntısı'na dikkat çekti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 715'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gece yarısından sonra karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatör Valerie Amos, Gazze'deki Filistinlilerin su ve gıda sıkıntısı yaşamaya başladığı uyarısında bulundu.

Kudra, saldırılarda aynı aile fertlerinin öldüğüne dikkati çekerek, "İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, El-Astal ailesinin yaşadığı evi hedef aldığı saldırıda, aynı aileden 2'si çocuk 6 Filistinli öldü, 3 kişi ağır yaralandı" dedi.

Kudra, ayrıca İsrail'in Han Yunus'a dün düzenlediği saldırıda yaralananlardan 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 715'e, yaralananların ise 4 bin 550'ye yükseldiğini kaydeden Kudra, "Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 170'ini çocuklar, 79'unu kadınlar, 37'sini ise yaşlılar oluşturuyor" diye konuştu.

'İsrail hedef gözetmeden saldırıyor'

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne çeşitli bölgelerine karadan ve havadan hedef gözetmeden saldırı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait birlikler, Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ve çevresine saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan onlarca kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Refah'ın doğusundaki yerleşim yerlerini ve arazileri hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda pek çok Filistinli yaralandı, bölgedeki binalarda hasar meydana geldi.

Huzaa ve Abasan

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa ve Abasan beldelerine de hedef gözetmeden saldırıyor.

Eski Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin, ölü ve yaralıların bölgeden çıkarılması için ambulans ve sivil savunma ekiplerinin girişine izin vermediğini belirterek, "Bölgeye girmek isteyenlerin üzerine ateş açılıyor. Saldırıda yaralananların, müdahale edilemeden ölmelerinden endişe ediyoruz" dedi.

F16 savaş uçaklarıyla saldırı

İsrail ordusuna ait F16 savaş uçaklarının Gazze kentinin doğu mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında ise pek çok bina hasar gördü, bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. İsrail, olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye havadan, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti.

BM'den gıda ve su uyarısı

BM İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos da, Gazze'deki sivillerin durumundan endişe duyduğunu 'İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmasının kesinlikle hayati öneme sahip olduğunu' söyledi.

Amos, "Herkesin önceliği şiddetin ortasında kalan sivillerin nasıl korunacağı konusu" dedi ve şöyle devam etti:

"Gazze'de ölenlerin çoğu kadın, çocuk ve savaşla hiç ilgisi olmayan erkeklerden oluşuyor. Bizim en büyük endişemiz bu. Son birkaç günde yaşanan şiddet olayları sonucunda çok sayıda çocuk öldü. Bu çok korkunç bir durum."

BM yetkilisi ayrıca bölgede artan ihtiyacı karşılayacak fonların da azaldığını belirtip yardım çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı.

Bölgedeki insani yardım kuruluşları ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğunu söylüyor.

Sağlık yetkilileri Çarşamba günü Han Yunus'un hedef alındığı bombardımanlarda en az 21 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Hamas: Abluka kalkmadan ateşkes olmaz

AFP haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu da Çarşamba günü 3 askerinin daha ölmesiyle toplam ölen İsrail ordusuna bağlı asker sayısının 32'ye çıktığını söyledi.

Bölgede ateşkes sağlanması için diplomatik çabalar da sürüyor. Gazze'deki Hamas yönetiminin lideri Halid Meşal ise, kalıcı ateşkes sağlanabilmesi için İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması şartını yineledi.

Meşal, "Abluka kalkmadan ateşkesi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de" diye konuştu.

ABD, İsrail'e uçuş yasağını kaldırdı

Ateşkes sağlanması için temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Kudüs'te BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'la bir araya geldi. Kerry, "Kesinlikle ileriye dönük adımlar attık, fakat hala yapılması gerekenler var" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban da, "En kısa sürede ateşkes sağlanması için işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

Kerry, Ramallah'ta Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'la da görüştü.

Diğer yandan, İsrail'e uçuşları yasaklayan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Çarşamba yerel saatle 23.45 itibarıyla yasağı kaldırdığını duyurdu.

FAA bu kararı, ABD hükümeti ile İsrail'deki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra aldığını belirtti.

BBCTürkçe