Gazze'de ölü sayısı 577'yi geçti, ateşkes çalışmaları arttı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ateşkes sağlanması için diplomatik çabalar da yoğunlaştı.

İsrail'in dün Deyr el Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Gazzeli sağlık çalışanları Pazartesi günkü saldırılarda 16'sı çocuk 56 kişinin öldüğünü belirtti.

Filistin televizyon kanalları, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen saldırının ardından tedavi gören yaralıların görüntülerini paylaştı.

Doktorlar, İsrail tanklarının hastanenin girişine, yoğun bakım ünitesine ve ameliyathanelerine saldırdıklarını söyledi.

Filistinli yetkililer, yaralananların çoğunun doktor olduğunu kaydetti.

Bölgeden bildiren BBC muhabirleri, İsrail'in bölge halkına 'kendi güvenlikleri için Deyr el Balah'a kaçmaları yönünde uyarılarda' bulunduğunu aktarıyor.

İsrail ordusu ise saldırıda "hastane yakınlarındaki tanksavar füzelerinin saklandığı bölgelerin hedef alındığını" söyledi.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Sivil kayıpları, Hamas'ın Gazze'deki evleri, hastaneleri ve camileri zalimce ve sistematik olarak istismar etmesinin kaçınılmaz sonucudur" dendi. Ordu ayrıca,

Pazartesi günü Gazze'den İsrail'e 131 roket atıldığını, 108'inin İsrail'e isabet ettiğini, 17'sinin de havada imha edildiğini belirtti. Bu saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Can kayıpları artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre, yaklaşık iki haftadır süren saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı çoğu sivil 577'yi geçti.



Birleşmiş Milletler (BM), 100 binden fazla Gazzeli'nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsrail de Pazartesi günü yaptığı açıklamada 'son 24 saat içinde 7 İsrail askerinin daha öldüğünü, toplam ölen İsrail ordusuna bağlı asker sayısının da 25'e çıktığını' söyledi. Açıklamada ayrıca,

Perşembe gecesinden bu yana düzenlenen saldırılarda "170'ten fazla militanın öldürüldüğü" belirtildi.



Diğer yandan, bölgede ateşkes sağlanması için uluslararası çabalar yürütülüyor.

İsrail'in Gazze harekatı nedeniyle, Türkiye'de de üç günlük yas ilan edildi.

Kerry Mısır'da

Mısır'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes görüşmeleri için BM Genel Sekreteri Ban ki-Mun'la bir araya geldi.

Kerry, ABD'nin sivil Filistinlilerin ölümünden endişe duyduğunu belirtti fakat İsrail saldırılarıyla ilgili olarak da "Hiçbir ülke, roket saldırıları düzenlenirken beklemede kalamaz" dedi.

Kerry, ABD'nin Gazze'ye 47 milyon dolar insani yardım göndereceğini söyledi.



BM Güvenlik Konseyi de 'derhal ateşkes sağlanması' çağrısında bulundu.

Hamas'ın üst düzey lideri İsmail Haniye ise, ateşkesin İsrail-Mısır ablukasına bir çözüm sunmadığını belirtip ateşkesin kabul edilemeyeceğini söyledi. Haniye, "Kuşatma, bu haksız kuşatma kaldırılmalıdır" dedi.

BBC'nin Gazze'den bildiren muhabiri Lyse Doucet, BM verilerine göre Gazzelilerin yüzde 43'ünün 'tahliye uyarılarından etkilendiğini' ve son dört gün içinde BM'nin okullara kurduğu sığınaklara gelen Filistinli sayısının yüzde 400 oranında arttığını ifade ediyor.

Doucet, BM'nin erzak ve yardım malzemelerinin hızla tükendiğini, morgların dolduğunu ve hastanelerin kalabalıklaştığını söylüyor.

BBC'nin İsrail, Aşkelon'dan bildiren muhabiri Chris Morris ise, Tel Aviv'de Pazartesi günü duyulan siren sayısının arttığını, Hamas'ın Gazze'den İsrail'e roket atmaya devam ettiğini aktarıyor.

İsrail'in silahlarına kıyasla Hamas'ın roketlerinin daha az gelişmiş olduğunu belirten BBC muhabiri yine de roketlerin İsrail halkı arasında güvenlik tehdidi yarattığını ifade ediyor.

Filistin Acil Yardım Hizmetleri sözcüsü Eşref el Kudra, Mısır sınırına yakın Refah'a İsrail'in Pazartesi günü düzenlediği saldırıda aynı aileden dokuz üyenin öldüğünü, Gazze'nin güneyi Han Yunus'a yönelik saldırılarda da tek bir aileden en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'nin merkezine yönelik saldırılarda da en az 11 kişi öldü.