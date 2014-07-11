Gazze’de ölü sayısı 100'e ulaştı

İsrail ordusu Salı (8 Temmuz 2014) günüden beri Gazze’ye saldırılar düzenliyor. 4 gündür süren İsrail bombardımanına Filistin tarafı füzelerle karşılık veriyor.

Al Akbar’da yer alan haberine göre, İsrail saldırılarının ardında bölgedeki ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bugün, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı. Bölgeden gelen haberlere göre, 4. günün ardından yaralı sayısı 700'e çıktı.

İsrail ordusu adına açıklamalarda yapan Avichay Adraee, 4 gün boyunca ordunun 1100 hedefi vurduğunu açıkladı. Bölgedeki kaynakların bildirdiğine göre, Filistin tarafından İsrail’e atılan 550 füze can kaybına sebep olmadı. Bugün Filistin tarafından atılan Kassam füzesi, İsrail’in Ashdod kentinde bir benzin istasyonuna isabet etti ve çevredeki 3 İsraillinin yaralanmasına sebep oldu.

Gazze’deki sağlık kuruluşları dün hayatını kaybeden sivillerden beşinin Gazze’nin güneyindeki Khan Younis bölgesinde yaşayan çocuklar olduğunu açıkladı. Son saldırılardan sonra ölenlerin kaçının çocuk olduğu hala belirsizliğini koruyor.

İsrail tarafı hedef alınan evlerin askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etti. Birleşmiş Milletler (BM) genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafları itidalli olmaya davet etti. Al Jazeera New York muhabiri James Bays’e göre, BM’nin İsrail’e herhangi bir yaptırımda bulunması olası görünmüyor.