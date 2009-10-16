'Gazze'de olanlara sessiz kalmayacağız'

Davutoğlu, Bosna Hersek'e gidişinden önce Esenboğa Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin geçen yıl bu zamanlarda İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptığını anımsatan Dışişleri Bakanı, ancak şu anda Gazze'de olanlara karşı sessiz kalamayacaklarını kaydetti.

Gazze'de çocukların ölmemesini ve barışın hakim olmasını istemenin "İsrail karşıtlığı değil insani bir durum" olduğunu belirten Davutoğlu, barış istikametine dönmesi durumunda İsrail ile ilişkilere kalındığı yerden devam edilebileceğini, ancak bölgedeki durum bu kadar hassasken, İsrail ile askeri bir görüntü içinde olamayacaklarını söyledi.

Davutoğlu, "Gazze'de geçen sene yaşananlar bu yoğunluktaki bir şehre yapılabilecek en kapsamlı saldırılardı. Her türlü askeri araç kullanıldı. Bunu olmamış kabul edemeyiz. Bu politikadan tekrar barış politikasına yönelinmeli" dedi.





Dizi krizi



Davutoğlu, TRT'de yayınlanan "Ayrılık" dizisiyle ilgili olarak da diziye herhangi bir resmi danışmanlık vermediklerini belirtti. Programının çok yoğun olduğunu sözlerine ekleyen Davutoğlu, "TV dizileri dışında pek çok konuyla ilgilenmek zorunda olduğunu, vaktinin bir sınırı olduğunu" kaydetti.

Dışişleri Bakanı, "Belli konular geldiğinde TRT özerk, belli konular geldiğinde devlet yayın organı. TRT özerktir. Diziyi yapanlar özel şirkettir. O yayın politikaları içinde değerlendilecek bir husus. Bakanlığın resmi teması söz konusu değil, danışmanlık söz konusu değil" dedi.

Bakan Davutoğlu, "Yapımcıların verdiği bilgilerden anlıyoruz ki İsrailli yetkilerden izin alınmıştır. Dışişleri Bakanlığı TV dizilerinin danışma merci değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin sansüre dayalı bir ülke olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Bu dizinin yayın kalitesi, içerdiği mesaj dizi uzmanlarının belirleyeceği bir esastır" şeklinde konuştu.





Gazze'ye saldırılar

Davutoğlu, "Gazze saldırıları barışı riske etti. Barış istikametindeki her adımı Türkiye destekleyecektir. Ama barışı riske atan hareketlerde de Türkiye bölgenin en büyük devleti olarak, bu konuya tepkisini gösterecektir" dedi.

"Gerginlik politikalarına Türkiye hiçbir zaman prim vermemiştir" diyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye hiçbir ülkeye karşı gereksiz bir gerilime de girmemiştir. Barış istikametine bir an önce dönülmeli. Gazze'de insanı barış çabaları tekrar hayata geçirilmeli. Barış psikolojisi bölgeye yeniden hakim olmalı. Bizim isteğimiz bu" ifadesini kullandı.

Davutoğlu sözlerine, "Yıllarca dolaylı görüşmeler başlasın diye gizli görüşmeler yaptık. Eğer İsrail karşıtlığı olsaydı o zaman bu emeği verir miydik?" diye devam etti.

"Gazze'de yaşananlara birçok ülke kayıtsız kalamaz" diyen Bakan, "Biz çocukları, kadınları korumak ve onların geleceğini tehdit eden unsurlara tepki göstermek durumundayız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, "8 aydır Gazze'den İsrail'e tek bir roket atılmadığı halde bugün Filistinli çocukların gideceği okul yok. Bir an önce Gazze'deki insani durum düzeltilmeli. Bunları istemek demek İsrail'e karşı olmak demek değildir" dedi.