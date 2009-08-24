Gazze'de kız öğrenciler örtünmeye zorlanıyor

Hamas yönetimi altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki liselerde kız öğrencilerin örtünmeye zorlandığı bildirildi.Filistin basınına ve haber ajanslarına konu olan uygulama için Hamas hükümeti Eğitim Bakanlığı'nın yazılı bir talimatının olmadığı, okul yönetimlerinin bu yönde karar aldığı belirtildi.

Haberlere göre, dün yeni eğitim-öğretim yılının başladığı Gazze Şeridi'nde liselere giden kız öğrencilere, lacivert uzun pardösü giymek ve beyaz baş örtüsü takmak zorunda oldukları duyuruldu.

Beşir Er Reis Lisesinden bir kız öğrenci, arkadaşıyla birlikte kot pantolonla gittikleri okulda, hicap giymedikleri takdirde okuldan kovulmakla tehdit edildiklerini söyledi.

Gazze kentindeki bazı okulların giriş kapılarına yeni kıyafet zorunluluğuna ilişkin duyurular asıldığı da bildirildi. Bu duyurularda, özellikle kız öğrencilere hitaben, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kıyafet zorunluluğuna dikkat çekildi ve yeni üniformaların "lacivert hicap ve sadece beyaz baş örtüsü ile beyaz veya siyah ayakkabıdan" oluştuğu kaydedildi.

Devlet okullarında okuyan Hristiyan kız öğrencilerin de aynı şekilde giyinmeye ve başlarını kapatmaya zorlandıkları ifade ediliyor.

Gazze'deki Hıristiyan toplumuna ait bir okulda ise Müslüman kız öğrencilerin başlarını örtmelerinin yasaklandığı bildiriliyor. Hamas yönetiminin Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise lise öğrencisi kızların örtünmeye zorlandıkları iddialarını yalanladı.

Bakanlık sözcüsü Halid Radi, Bakanlığın böyle bir kararının bulunmadığını, iddiaların okul idarelerinin uygun kıyafetle gelmeyen bazı öğrenciyi cezalandırmalarından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı 383 okulda 250 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun okullarında ise 200 bin dolayında öğrenci var. Yardım Kuruluşunun okulları ilköğretim düzeyinde hizmet veriyor. Gazze'de bazı özel okullar da bulunuyor.